В Псковской области освоили почти 80% бюджета в рамках федеральной программы «Развитие туризма» 

Своевременное освоение выделенных средств из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» показали только семь субъектов РФ: Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Удмуртия, а также Вологодская, Новгородская и Тверская области. Об этом заявил глава Ростуризма Олег Сафонов на общественных слушаниях, посвященных итогам федеральной программы, сообщает ТАСС. По его словам, по шести субъектам РФ освоение средств федерального бюджета за указанный период в целом составило 67,8%, в том числе, в Хабаровском крае 21,5%, Новосибирской области 41,5%, Кабардино-Балкарской Республике 51,9%, Чувашской Республике 75%, Псковской области 79,4%, Республике Адыгея 94,3%. Он добавил, что вместе с тем в Республике Карелия в первом полугодии 2018 года освоение средств из федерального бюджета не производилось.