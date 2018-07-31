Эксперт раскрыл секреты правильного путешествия на автомобиле

Сегодня самым распространённым и любимым видом внутреннего туризма в России является путешествие на собственном автомобиле.

О том, как лучше организовать поездку, « Парламентской газете » рассказал известный автопутешественник, профессор, председатель правления Ассоциации Российских производителей товаров и услуг для автотуризма Павел Садчиков.

Первое и самое главное: ваше путешествие во всех его элементах должно приносить вам удовольствие, а не превращаться в гоночное ралли или изнурительную работу, отмечает эксперт.

Готовиться к поездке следует заранее и тщательно. Правильно организовывайте все составляющие путешествия, от комплектования экипажа, включая детей и животных, до маршрута, программы, режима перемещения и отдыха.

Также опытный путешественник советует подготовить собственный путеводитель запланированной поездки, в котором должен быть подробно расписан режим каждого дня на весь маршрут и на всё время отдыха.

«Выезжайте пораньше, когда ещё прохладно и загрузка трассы невелика, предусмотрев где-то на маршруте двух-трёхчасовой отдых с домашним полноценным обедом в красивом, уютном месте в стороне от трассы, — рекомендует Павел Садчиков. — Ночевать останавливайтесь засветло. Выбор варианта, формата и места ночёвки делайте заранее».

Даже если вы опытный водитель, не планируйте перегоны более 600-750 км в день. Сочи или Крым — не за один день, а минимум два. Превратите всю свою поездку в приятное путешествие. Вы проезжаете множество интересных и красивых мест рядом с трассой, так почему бы не заехать и не посмотреть. «Часто именно эти места оставляют самые приятные воспоминания о путешествии», — отмечает эксперт.

Не берите много комплектов разной одежды. Проще быстро постирать что-то необходимое или докупить на месте. Всё, что берёте с собой, должно быть максимально функционально, компактно и не дублировать друг друга. Также не стоит перегружать машину запасными частями и техническими жидкостями. Всё это можно приобрести по мере возникновения необходимости в придорожных автолавках. К тому же взаимовыручка на дороге всегда была и есть на очень высоком уровне: другие автомобилисты обязательно остановятся, посоветуют, помогут.

В машине обязательно должно быть питьё (соки, вода, чай) и какой-то лёгкий перекус на ходу — печенье, бутерброды. Это снимает напряжённость, переключает внимание.

«И последнее: путешествие, отдых — это удовольствие и радость для всех участников, внимательно следите за своим и общим психологическим настроем. Радуйтесь увиденному и новому. Все трудности временны, преодолимы и не должны портить вам этот праздник», — подчеркнул Павел Садчиков.