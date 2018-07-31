Xiaomi впервые вошла в десятку главных мировых поставщиков телевизоров

Аналитическое агентство Sigmaintell Consulting поделилось результатами собственного исследования международного рынка телевизоров. В первом полугодии по всему миру было реализовано 107 000 000 телевизоров с плоским экраном, что на 7,3% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Лидером рынка является Samsung с результатом 18,32 млн экземпляров. Корейская компания стала единственным участником топ-10, сократившим свои продажи на 1,5%.

Правда, это в штучном выражении. По суммарной площади экранов реализованных телевизоров Samsung, напротив, прибавила 5,5%. На втором месте идет LG с 13,09 млн единиц и +6,3% по сравнению с прошлым годом. На третьем месте TCL — 12,65 млн телевизоров и внушающие уважение +34,1%. Впервые в десятку главных мировых поставщиков телевизоров вошла китайская компания Xiaomi, которой удалось за год увеличить поставки в невероятные 4 раза! Итоговый результат — 3,16 млн единиц.

Источник: Sigmaintell Consulting

Фото: Xiaomi Читайте также: Xiaomi анонсировала самый дешевый в мире 75-дюймовый телевизор