Челябинские антимонопольщики заинтересовались «колбасным делом» на 8 миллионов

Антимонопольная служба нашла нарушения в аукционе на поставку вареной колбасы с начальной ценой контракта 8,2 миллиона рублей. Конкурс проводило магнитогорское муниципальное предприятие «Горторг».

Жалобу в УФАС подала тюменская фирма «Мясокомбинат Ялуторовский», которую не допустили до участия в закупке.

В ходу проверки выяснилось, что в проекте контракта заказчик не обозначил срок приемки товара.

Антимонопольное ведомство потребовало от «Горторга» внести изменения в документ. В частности, прописать, как будет начисляться штраф в случае, если поставщик не исполнит обязательства, предусмотренные контрактом, и каков будет размер пени, начисляемой за каждый день просрочки.

Сейчас готовятся материалы для возбуждения административного дела в отношении муниципального предприятия. Судя по всему, речь идет о части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ (Утверждение конкурсной документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе). Нарушителю грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

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