«Без ремонта — никак»: в поселке Мехзавод поменяют ветхую канализацию

Горожан просят потерпеть временные неудобства

В среду, 1 августа, в поселке Мехзавод приступят к замене ветхих канализационных труб. Об этом сообщили в «Самарских коммунальных системах».

— Работы завершат 20 сентября. Весной и летом в 12-м квартале рабочие уже привели в порядок 239 метров труб различного диаметра, — рассказали в «СКС». — Коллектор на этом участке ветхий, его ввели в эксплуатацию в 1938 году.

По словам представителей компании, железобетонные трубы находятся в полуразрушенном состоянии. Рабочие провели теледиагностическое исследование и нашли аварийный участок. Так как диаметр трубы не позволяет проводить перекладку закрытым способом, специалисты «СКС» в ближайшее время приступят к земляным работам.

Основная сложность заключается в технологии ремонта: при замене канализации нет возможности переводить горожан на резервные схемы. Как и весной, когда на этом участке провалился асфальт, сотрудники установят специальный насос для круглосуточного откачивания стоков. Специалисты «СКС» просят горожан потерпеть временные неудобства, связанные в том числе и с неприятным запахом.