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«Без ремонта — никак»: в поселке Мехзавод поменяют ветхую канализацию
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«Без ремонта — никак»: в поселке Мехзавод поменяют ветхую канализацию 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Горожан просят потерпеть временные неудобства
В среду, 1 августа, в поселке Мехзавод приступят к замене ветхих канализационных труб. Об этом сообщили в «Самарских коммунальных системах».
— Работы завершат 20 сентября. Весной и летом в 12-м квартале рабочие уже привели в порядок 239 метров труб различного диаметра, — рассказали в «СКС». — Коллектор на этом участке ветхий, его ввели в эксплуатацию в 1938 году.
По словам представителей компании, железобетонные трубы находятся в полуразрушенном состоянии. Рабочие провели теледиагностическое исследование и нашли аварийный участок. Так как диаметр трубы не позволяет проводить перекладку закрытым способом, специалисты «СКС» в ближайшее время приступят к земляным работам.
Основная сложность заключается в технологии ремонта: при замене канализации нет возможности переводить горожан на резервные схемы. Как и весной, когда на этом участке провалился асфальт, сотрудники установят специальный насос для круглосуточного откачивания стоков. Специалисты «СКС» просят горожан потерпеть временные неудобства, связанные в том числе и с неприятным запахом.
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