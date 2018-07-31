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«Экоэлектричка» отправится в первый агротур на молочную ферму 11 августа
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«Экоэлектричка» отправится в первый агротур на молочную ферму 11 августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Первый агротур проекта «Экоэлектричка» состоится 11 августа, участники экскурсии увидят процесс производства молока и посетят тематический фестиваль, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«11 августа пассажирам «Экоэлектрички» предлагают отправиться в агротур в Рузский городской округ. Программа путешествия начинается со знакомства с одним из самых крупных производителей местной молочной продукции», — говорится в сообщении.
Путешественники увидят полный цикл производства молочной продукции, смогут задать все интересующие вопросы специалистам предприятия, а затем отправятся в старинную Рузу, где поднимутся на древнее городище и посетят фестиваль «Молочная река», который в этом году совмещен с фестивалем казачьей культуры «Станица».
За последний год с «Экоэлектричкой» в путешествие отправились около 300 жителей и гостей Москвы и Подмосковья. Они посетили этнопарк «Кочевник» в Сергиево-Посадском районе, заказник «Журавлиная родина» в Талдоме, страусиную ферму в Серпуховском районе. Были разработаны экомаршруты на пригородных поездах в Приокско-Террасный заповедник, на Биостанцию МГУ в Звенигороде, в Центр соколиной охоты городского округа Мытищи.
Туристический проект «Экоэлектричка» стартовал в сентябре 2017 года, который был объявлен Годом экологии в России. Его инициаторами стали автор блога «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов и ООО «Центральная пригородная пассажирская компания». Проект подержали министерство культуры Московской области и министерство экологии и природопользования Московской области.
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