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Интернет-агрегаторы не уйдут от ответа
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Интернет-агрегаторы не уйдут от ответа 

Время бухгалтера 1 час назад
Подписан пакет поправок к закону о защите прав потребителей. Действие регламента распространили на владельцев агрегаторов информации о товарах и услугах.
К этой категории отнесены организации и ИП— собственники сайта или приложения, дающего потребителям информацию о коммерческих предложениях продавцов одновременно с возможностью принять их и авансировать путем безналичных расчетов.
Этим компаниям вменена обязанность сообщать пользователям актуальные сведения о себе, разместив их на сайте, а также о поставщике продукции или исполнителе услуг, указав адрес ссылки на их Интернет — страницы. Данные должны включать:
наименование организации; адрес; режим работы; ОГРН или ОГРНИП; Ф. И. О. предпринимателя.
Если заблуждение покупателя, совершившего сделку на онлайн-платформе, станет причиной его убытков, возмещать ущерб будет владелец агрегатора.
Однако в случае слепого копирования текста описания товара из предложения продавца, последствия обмана лягут на последнего.
Потребителю также предоставляется возможность вернуть уплаченный через сервис аванс, для этого необходимо одновременное соблюдение нижеперечисленных условий:
нарушены оговоренные сроки поставки товара или оказания услуги; покупатель уведомил нарушителя об отказе принять предмет сделки.
Причем отказ продавцу можно заявить и через агрегатор, если это не противоречит условиям его работы.
В ином случае подтверждение направления такого отказа нужно приложить к заявлению о возврате предоплаты. Владелец площадки обязан вернуть денежные средства в течение 10 дней со дня предъявления требования, если только к этому моменту продавец не отчитается, что аванс уже отработан.
В такой ситуации стороны будут отстаивать свои позиции уже в судебном порядке.
Поправки вступят в силу с 01.01.2019.
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