В Челябинской области школьница спасла тонувшую шестилетнюю девочку

"Школьнице Алене Волковой 12 лет. Вместе с бабушкой она отдыхала на верхнеуфалейском городском пляже и увидела в воде у берега шестилетнюю девочку, которая не подавала признаков жизни. Не растерявшись, Алена подплыла к ней и вытащила на берег. После этого она рассказала о случившемся казакам-спасателям", — рассказала подробности официальный представитель отвечающего за Верхний Уфалей отряда спасателей Дарья Хлыстова.

По ее словам, казаки оказали пострадавшей первую помощь. После этого девочка вновь задышала. Приехавшая на вызов скорая помощь отвезла ребенка в больницу. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.