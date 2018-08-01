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В Челябинской области школьница спасла тонувшую шестилетнюю девочку
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В Челябинской области школьница спасла тонувшую шестилетнюю девочку 

ТАСС 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Двенадцатилетняя школьница на городском пруду вытащила из воды и передала казакам-спасателям шестилетнюю девочку в городе Верхний Уфалей Челябинской области. Пострадавшую удалось спасти, сообщили ТАСС в среду в экстренных службах региона.
"Школьнице Алене Волковой 12 лет. Вместе с бабушкой она отдыхала на верхнеуфалейском городском пляже и увидела в воде у берега шестилетнюю девочку, которая не подавала признаков жизни. Не растерявшись, Алена подплыла к ней и вытащила на берег. После этого она рассказала о случившемся казакам-спасателям", — рассказала подробности официальный представитель отвечающего за Верхний Уфалей отряда спасателей Дарья Хлыстова.
По ее словам, казаки оказали пострадавшей первую помощь. После этого девочка вновь задышала. Приехавшая на вызов скорая помощь отвезла ребенка в больницу. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.
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Источник: суд в Москве 1 августа рассмотрит дело в отношении Тимати и Егора Крида Все пострадавшие от града собственники жилья на Кубани получили компенсации Энергетики Крыма ожидают десятикратного роста дефицита мощности к 2020 году
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