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В Челябинской области школьница спасла шестилетнюю девочку
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В Челябинской области школьница спасла шестилетнюю девочку 

Пятый канал 44 минуты назад
Фото: Пятый канал
Двенадцатилетняя школьница Алена В. из города Верхний Уфалей отдыхала с бабушкой на городском пляже. В какой-то момент она увидела в воде маленькую девочку, которая не подавала признаков жизни. Алена не растерялась, бросилась в воду, подплыла к бездыханной девочке и вытащила ее на берег. Там она позвала спасателей-казаков. Об этом ТАСС рассказала Дарья Хлыстова, официальный представитель отряда спасателей, отвечающего за Верхний Уфалей.
По словам Дарьи Хлыстовой, спасло девочку то, что казаки-спасатели правильно оказали ей первую помощь, когда приехала скорая, девочка уже самостоятельно дышала. Ребенка госпитализировали, сейчас девочка находится под наблюдением врачей.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как две дагестанские школьницы вытащили тонущего в пруду пятилетнего мальчика.
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