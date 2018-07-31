В Челябинской области 12-летняя девочка спасла утопающую малышку

В Верхнем Уфалее отдых на городском пляже едва не закончился трагедией, если бы не героический поступок 12-летней девочки. Она заметила тонущую 6-летнюю малышку и поспешила к ней на помощь. У юной спасительницы 2 разряд по плаванию, ей удалось вытащить из воды утопающую девочку и передала ее спасателям, которые находились на берегу.

«Я плавала с друзьями, когда увидела девочку на небольшом расстоянии от себя. Подплыв к ней я увидела, что у нее уже губы синие. Схватила ее за руку и оттащила на мелководье, а оттуда уже на руках донесла до берега. Рассказав о случившемся спасателям, они вызвали «скорую» и оказали ей первую помощь», — цитирует юную спасительницу сайт «Первый областной».

Малышку, которая не умела плавать, удалось спасти. Медики ее госпитализировали, в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.