Сын обвинил мачеху в причастности к смерти его отца из-за наследства

В суде рассматривалось дело Ильи Макарова , который попросил признать вторую супругу своего умершего отца Наталью недостойной наследницей. По словам мужчины, именно по вине мачехи его отец скончался.

Илья рассказал, что в тот день отцу исполнилось 65 лет и отмечали юбилей. Застолье с многочисленными родственниками собрали на даче. Во время празднования отцу Ильи стало плохо: он побледнел и стал жаловаться на сердце. Мужчина заявил, что хотел вызвать медиков, но мачеха ему не позволила.

«Она сказала, что сама пойдет в дом и вызовет «скорую» помощь. Прошло какое-то время, а «скорой» все не было: 40 минут прошло, 50», — рассказал Илья.

Однако через час к дому подъехала не «скорая» помощь, а такси. Автомобиль, по словам мужчины, вызвала Наталья вместо звонка медикам. Такси отвезло отца Ильи в больницу, но, к сожалению, было уже поздно. Пожилой мужчина скончался.

Илья уверен, что в действиях супруги его отца был злой умысел и Наталья специально отменила вызов «скорой» помощи. Мужчина считает, что на такие действия вторая супруга его отца пошла частично из-за наследства: нескольких домов.

В свою очередь на заседании суда ответчица — Наталья заявила, что никакого злого умысла в ее действиях не было. По словам женщины, они с супругом любили друг друга. Говоря о звонке в «скорую» Наталья пояснила, что стали задавать слишком много вопросов во время телефонного разговора и она решила, что будет правильно вызвать не медиков, а такси.

«Я считаю, что такси к нам (на дачу) быстрее доезжает», — заявила женщина.

Кроме того, она рассказала, что почти наследство достается ей, поскольку супруг составил на все имущество договор дарения на Наталью.

Единственным спорным моментом могла бы остаться одна из квартир. Но Наталья в ходе суда пояснила, что во время браком с супругом она продала свою квартиру и эти деньги они купили другую жилплощадь.

В итоге суд отказал в иске о признании Натальи недостойной наследницей.

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