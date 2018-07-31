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Китай расширяет категории семей военных, которым полагаются почетные таблички
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Китай расширяет категории семей военных, которым полагаются почетные таблички 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 31 июля /Синьхуа/ — Китай принял решение выпустить почетные таблички для всех семей, члены которых служили или служат в армии.
Такой приказ содержится в циркуляре Госсовета КНР, опубликованном во вторник.
Категории тех, кто может претендовать на подобные таблички, расширены до семей находящихся на действительной военной службе, героически погибших, демобилизованных, а также погибших на службе или от болезни бывших военнослужащих.
До расширения таблички предназначались только семьям героически погибших военнослужащих и добровольцев.
"Это ключевая мера по распространению традиции чествования семей военных", — говорится в циркуляре. В нем также указывается, что выпуск табличек должен завершиться до 1 мая 2019 года.
На табличках золотого цвета выгравированы четыре китайских иероглифа, означающие «Почетная семья», отмечается в циркуляре. Семья может сама решить, где повесить табличку, однако рекомендуется разместить ее на входной двери.
По заявлению властей, данный шаг будет содействовать учреждению системы военных почестей и созданию обстановки, в которой служба в армии воспринимается как благородная профессия и пользуется уважением. -0-
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