Китай расширяет категории семей военных, которым полагаются почетные таблички

Пекин, 31 июля / Синьхуа / — Китай принял решение выпустить почетные таблички для всех семей, члены которых служили или служат в армии.

Такой приказ содержится в циркуляре Госсовета КНР , опубликованном во вторник.

Категории тех, кто может претендовать на подобные таблички, расширены до семей находящихся на действительной военной службе, героически погибших, демобилизованных, а также погибших на службе или от болезни бывших военнослужащих.

До расширения таблички предназначались только семьям героически погибших военнослужащих и добровольцев.

"Это ключевая мера по распространению традиции чествования семей военных", — говорится в циркуляре. В нем также указывается, что выпуск табличек должен завершиться до 1 мая 2019 года.

На табличках золотого цвета выгравированы четыре китайских иероглифа, означающие «Почетная семья», отмечается в циркуляре. Семья может сама решить, где повесить табличку, однако рекомендуется разместить ее на входной двери.

По заявлению властей, данный шаг будет содействовать учреждению системы военных почестей и созданию обстановки, в которой служба в армии воспринимается как благородная профессия и пользуется уважением. -0-