«Повышение пенсионного возраста положительно скажется на продолжительности жизни» 

«Мне как-то по случайности удалось понаблюдать за одним из митингов. Впечатления он на меня произвел слабые. Популистские лозунги: „против“, „отказаться“, и ни одного лозунга предложить или настоять, какой-то несовременный пережиток прошлого. Он даже смотрится нелепо, как будто попал на съемки некачественного кино. Вообще странно, ведь партия, которая проводила митинг есть в государственной думе, там можно и нужно предлагать свое видение, настаивать, объяснять свою точку зрения, убеждать, а не заниматься инъекциями отрицания того или иного явления в общество. Сама идея повышения пенсионного возраста интересна тем, что средняя продолжительность жизни в России, как это не парадоксально прозвучит повысится. Вы спросите почему? Мы в этом году были на бизнес конференции в Санкт-Петербурге. На одной из площадок выступал основатель сети домов для пенсионеров из Москвы. Он рассказал про особенности работы с людьми пожилого возраста, сложности, которые возникают при работе. Но что мне запомнилось — по его мнению самой главной причиной ранней смертности в нашей стране является исключение людей из рабочих процессов. Когда человек лишается возможности работать, быть ценным обществу, не знает куда приложить себя, он чувствует, что „выпал из лодки“, что он не нужен этому обществу. Родственники чаще всего заняты своей жизнью, в нашем динамичном мире, к сожалению, большинство сфокусированы на себе. Так и остается пенсионер никому не нужным. Это психологические состояние в большинстве своем сказывается на потере интереса к жизни. А итог мы все знаем. Исходя из этого мнения, новая изменения пенсионной системы могут положительно сказаться на увеличении продолжительности жизни в нашей стране. При этом программа пока еще слишком сырая. Ее реализация несомненно потребует не только увеличения индексации пенсий, но и модернизации системы здравоохранения, ее осовременивания, так как для работающих людей пенсионного возраста это один из важных факторов продолжительности жизни. Важным также будет разработка и внедрение концепции рабочих мест для людей пенсионного возраста, так как далеко не каждая должность подходит для такой группы людей, проработки систем оплат для них. Возможно есть смысл проработать программы поддержки бизнеса, в штате которого будут работать люди в возрасте. Так как мир движется всегда вперед, потребуются и образовательные ресурсы для переучивания и адаптации под подходящие рабочие места. Идея подобных изменений имеет право на существование, но, безусловно, требует более детальной проработки, планирования и контроля реализации.