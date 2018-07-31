С 4 августа в Перми на улице Уральской полностью закроют движение

С 4 августа в Перми полностью перекроют движение транспорта на участке от цирка до улицы Розалии Землячки.

Водителям и пассажирам придётся потерпеть неудобства из-за капитального ремонта, который подрядная организация ведёт на объекте с 1 июля. Всё это время транспортная магистраль на участке перекрыта в одном направлении, с 4 августа движение остановят полностью.

На участке уже проложили коллектор ливневой канализации, частично разобрали основания для устройства трамвайных путей. В ближайшие дни будут проведены работы по разбору дорожной одежды. Затем подрядчик приступит к замене инженерных коммуникаций. Подрядная организация переустроит сети водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, заменит системы наружного освещения и линии электроснабжения, завершит устройство ливневой канализации. На участке заменят асфальтобетонное покрытие, трамвайные пути и контактные сети для электротранспорта.

Для проезда сохранится участок на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых. Об изменении движения общественного транспорта власти сообщат дополнительно.

За тем, как продвигается ремонт, можно следить на интерактивной карте. На ней размещена информация об объектах, видах работ и подрядной организации.