На сотрудников АС МО стали больше жаловаться не по делу

О резко возросшей нагрузке на столичных кассационных судей сообщила председатель Арбитражного суда Московского округа Наталья Шуршалова

По словам главы АС МО, за первые шесть месяцев с начала года в суд поступило на 20,8% кассационных жалоб больше, чем за тот же период прошлого года (17 376 против 14 388 жалоб). Рассмотрено в первом полугодии на 17% дел больше, чем годом ранее (соответственно 14 063 и 12 011 дел). Как отметила Шуршалова, это в 2-5 раз превышает количество дел, рассмотренных другими арбитражными кассациями.

Больше всего споров касалось неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам — 5896 или 42%; процедур несостоятельности (банкротства) — 2666 или 19%; оспаривания ненормативных актов госорганов — 865 или 6%.

За первое полугодие кассационным судом отменено 11,7% рассмотренных актов нижестоящих инстанций (1649 дел); годом раньше было отменено 12,4% актов. Отмена судебных актов АС МО в Верховном суде РФ составила 0,71% от числа дел, рассмотренных столичной кассацией.

Среднемесячнвая нагрузка судей АС Московского округа составила 65,4 дела (в 1-м полугодии 2017 года — 64,5 дела в месяц). Как отмечают в суде, это в 2-3,5 раза выше, чем в других окружных арбитражных судах.

На судей АС МО в первом полугодии поступило 39 жалоб, две из них признаны обоснованными (в 1-м полугодии прошлого года — 27 жалоб, две признаны обоснованными). На действия сотрудников аппарата кассации было подано девять жалоб, признана обоснованной одна (годом ранее поступило пять жалоб, четыре сочтены обоснованными).