Участники проекта «Экоэлектричка» в августе отправятся в первый агротур по Подмосковью 

Участники туристического проекта «Экоэлектричка» 11 августа отправятся в первый агротур по Подмосковью, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
«11 августа пассажирам «Экоэлектрички» предлагают отправиться в агротур в Рузский городской округ. Программа путешествия начинается со знакомства с одним из самых крупных производителей местной молочной продукции. Участники экскурсии, которая рассчитана как на взрослых, так и на детей, смогут увидеть полный цикл производства молочной продукции, задать все интересующие вопросы специалистам предприятия», — говорится в сообщении.
Туристический проект «Экоэлектричка» стартовал в сентябре 2017 г., объявленного Годом экологии в России. Как уточнили в Минэкологии Подмосковья, с «Экоэлектричкой» путешествовали около 300 человек. Были разработаны экомаршруты на пригородных поездах в Приокско-Террасный заповедник, на Биостанцию МГУ в Звенигороде, в Центр соколиной охоты в Мытищах.