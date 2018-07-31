Участники проекта «Экоэлектричка» в августе отправятся в первый агротур по Подмосковью

Участники туристического проекта «Экоэлектричка» 11 августа отправятся в первый агротур по Подмосковью , сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

«11 августа пассажирам «Экоэлектрички» предлагают отправиться в агротур в Рузский городской округ. Программа путешествия начинается со знакомства с одним из самых крупных производителей местной молочной продукции. Участники экскурсии, которая рассчитана как на взрослых, так и на детей, смогут увидеть полный цикл производства молочной продукции, задать все интересующие вопросы специалистам предприятия», — говорится в сообщении.