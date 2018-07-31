Ещё
В волгоградской комиссии по безопасности дорожного движения прошла ротация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В волгоградской комиссии по безопасности дорожного движения прошла ротация 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
По данным пресс-службы областной Думы, в ее состав вошли представители комитетов дорожного хозяйства региона, сельского хозяйства, финансов, здравоохранения, государственного автодорожного надзора и «Центра информационных технологий Волгоградской области».
В ходе ротации в список комиссии был включен зампредседателя областной Думы Сергей Булгаков. Соответствующие изменения утверждены постановлением губернатора Волгоградской области.
Отметим, в работу комиссии входит координация деятельности различных ведомств в решении задач по обеспечению безопасности дорожного движения.
АиФ Волгоград: последние новости
В пяти районах Волгограда отключат горячую воду с 31 июля В Волгограде передумали менять работу трамвая №1 Дорогу «Новый Рогачик – Волгоград» отремонтируют к 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России117
Захарова оценила новый «удар» по Крыму157
Ждать недолго: когда кончится лето9
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца72
Катя Лель заплатит Марии Захаровой17
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение