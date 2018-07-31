В волгоградской комиссии по безопасности дорожного движения прошла ротация

По данным пресс-службы областной Думы, в ее состав вошли представители комитетов дорожного хозяйства региона, сельского хозяйства, финансов, здравоохранения, государственного автодорожного надзора и «Центра информационных технологий Волгоградской области».

Отметим, в работу комиссии входит координация деятельности различных ведомств в решении задач по обеспечению безопасности дорожного движения.