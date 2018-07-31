Nokia и T-Mobile US заключили крупнейшую в мире сделку на $3,5 млрд в сфере 5G

МОСКВА , 31 июл — ПРАЙМ. T-Mobile US выбрала Nokia для предоставления ей сетевого оборудования следующего поколения 5G для передачи данных за 3,5 млрд долларов, сообщает Рейтер со ссылкой на компании. Это крупнейшая в мире сделка в сфере 5G и свидетельство нового цикла обновления беспроводных сетей.

T-Mobile, третий мобильный оператор в США , который в апреле согласился объединиться со Sprint для более успешного конкурирования в Америке с такими телекоммуникационными гигантами, как Verizon AT&T , сообщил, что многолетний контракт с Nokia сделает поставщика первым общенациональным 5G сервисом.

Решение T-Mobile имеет большое значение для финской компании Nokia, чьи результаты снизились за годы сокращения спроса на существующие 4G сети и сомнений инвесторов касательно контракта 5G, сможет ли он повысить рентабельность в конце этого года.

Сети 5G обещают быструю скорость доставки для пользователей мобильных телефонов, а также сделать системы более отзывчивыми и надежными для потенциального развития новой промышленной автоматизации, медицинского контроля, беспилотных автомобилей и для других бизнес задач.

Однако мобильные операторы, испытывающие финансовые трудности по всему миру, находились в страхе по поводу коммерческого обновления существующих сетей, на данный момент многие видят 5G технологию как легкий путь обеспечения прироста мощностей вместо нового функционала.

По условиям сделки, Nokia должна поставить оборудование для 5G, программное обеспечение и сервис, которые позволят T-Mobile воспользоваться лицензированными воздушными радиоволнами для доставки, широким радиусом действия на 600 Мгц спектра и ультра высокой скоростью на 28 ГГц радиоволн в плотном трафике городской среды.

Nokia предоставит T-Mobile доступ к своей радиоуправляемой платформе AirScale совместно с аппаратным оборудованием для облачного соединения, программное обеспечение и ускоренный сервис, о чем они проинформировали в заявлении.

Бизнес сетевого оборудования во главе с тремя ключевыми игроками — китайским Huawei HWT.UL, Nokia и шведским Ericsson, — стремится преодолеть медленный прирост, поскольку нынешнее поколение мобильного оборудования с 4G достигло своего пика еще в 2015 году.