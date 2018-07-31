«За такого мачо держится»: Гузеева взволновала поклонников снимком с мужем Королевой 

Не так давно Лариса Гузеева отметила 59-летие. В этом году она решила не покидать столицу, а вот ее супруг Игорь Бухаров предпочел насладиться летом в Болгарии вместе с тещей. Не так давно телеведущая призналась, что еще не преодолела кризис в отношениях с мужем. А на днях она опубликовала фото, на котором запечатлена с Сергеем Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.
Личное досье
Гузеева Лариса АндреевнаЛариса Андреевна Гузеева — советская, российская актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ. В кадре они позируют в гримерке. Лариса в платье в горошек обнимает супруга Наташи Королевой, а танцор улыбается и выглядит очень довольным. Пикантный снимок взбудоражил поклонников артистки. «Лариса Гузеева за такого мачо держится…», «Тарзанчик прямо довольный такой…», «А где Наташа», «Ой, а Тарзан — то разомлел! Вот Наталья волосья повыдергивает обоим!», — стали обсуждать фото подписчики.
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Однако Гузеева сразу решила пресечь все сплетни и дала понять, что встретилась с Глушко по делу. «Работа как праздник!», — написала она. После недавнего конфликта отреагировала на фото и коллега телеведущей Василиса Володина. «Так вот с кем ты там гримерке…», — написала она в комментариях. «Сорян, подруга…», — ответила ей Лариса. Приревновала подругу к танцору и Алика Смехова. Актриса отметила, что даже с ней артистка так часто не обнимается.