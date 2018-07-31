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Судьба «суицидального» кирпича захватила пользователей сети
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Судьба «суицидального» кирпича захватила пользователей сети 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter под ником Степан Петарда отследил судьбу кирпича, который постепенно скатывался с крыши соседнего дома. Историю «суицидального» строительного материала он рассказал в своих твитах.
Серия публикаций с фотоотчетами с места событий началась 19 июля. В тот день мужчина пообещал регулярно выкладывать снимки кирпича. Первый пост собрал более 650 ретвитов и почти четыре тысячи лайков, и Степан Петарда продолжил публиковать фотографии.
На второй день пользователь написал, что за сутки кирпич не сместился. Однако мужчина все равно направил заявку в коммунальные службы, чтобы те сняли строительный материал с крыши.
23 июля Степан Петарда пошутил, что кирпич постепенно теряет уверенность. «На теле заметны синяки и ушибы. Вполне вероятно, он является жертвой домашнего насилия», — добавил он.
Спустя пять дней после заявки коммунальные службы так и не приехали, зато на крышу прилетел голубь.
Через неделю после первого поста Степан Петарда опубликовал снимок крыши от 3 мая. Как оказалось, кирпич уже был там, однако лежал гораздо дальше от края.
Последний раз пользователь выходил на связь 27 июля. На тот момент кирпич все еще находился на крыше, свесившись с нее практически наполовину.
Судьба строительного материала остается неизвестной. Неравнодушные пользователи морально поддержали кирпич под последним постом и попросили Степана Петарду продолжить рассказ.
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