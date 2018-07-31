Судьба «суицидального» кирпича захватила пользователей сети

Пользователь Twitter под ником Степан Петарда отследил судьбу кирпича, который постепенно скатывался с крыши соседнего дома. Историю «суицидального» строительного материала он рассказал в своих твитах.

Серия публикаций с фотоотчетами с места событий началась 19 июля. В тот день мужчина пообещал регулярно выкладывать снимки кирпича. Первый пост собрал более 650 ретвитов и почти четыре тысячи лайков, и Степан Петарда продолжил публиковать фотографии.

На второй день пользователь написал, что за сутки кирпич не сместился. Однако мужчина все равно направил заявку в коммунальные службы, чтобы те сняли строительный материал с крыши.

23 июля Степан Петарда пошутил, что кирпич постепенно теряет уверенность. «На теле заметны синяки и ушибы. Вполне вероятно, он является жертвой домашнего насилия», — добавил он.

Спустя пять дней после заявки коммунальные службы так и не приехали, зато на крышу прилетел голубь.

Через неделю после первого поста Степан Петарда опубликовал снимок крыши от 3 мая. Как оказалось, кирпич уже был там, однако лежал гораздо дальше от края.

Последний раз пользователь выходил на связь 27 июля. На тот момент кирпич все еще находился на крыше, свесившись с нее практически наполовину.

Судьба строительного материала остается неизвестной. Неравнодушные пользователи морально поддержали кирпич под последним постом и попросили Степана Петарду продолжить рассказ.