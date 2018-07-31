Компьютерная программа решила, что миньоны симпатичнее Лунтика

Есть такой сервис, называется prettyscale. Это программа, куда надо загрузить фотографию, выровнять ее по всем параметрам, и сервис оценит, насколько, по его мнению, красив этот человек. Даже в процентах! Конечно, мы не могли пройти мимо и решили проверить, кого из известных мультяшек компьютер посчитает симпатичнее остальных.

И результаты нас очень и очень удивили! Оказывается, Стич симпатичнее Лило, а миньоны обладают вполне «нормальной внешностью». Впрочем, смотрите сами!

Пойдем с конца. Салли из «Корпорации монстров» получил свой почетный ноль. Ну, думаем, он бы и не расстроился.

Джафар, «Аладдин». Его мы симпатичным и не считали.

Сид, «Ледниковый период». Согласны, не красавчик.

Аленка, «Сказочный патруль». Эх, ну за что вы так?

Цыпа, «Ми-ми-мишки». Оказывается, он посимпатичнее Аленки!

Анастасия, «Анастасия». Видимо, у нас очень разные понятия о красоте.

Лунтик, «Лунтик». Видали? Лунтик-то выглядит лучше, чем какая-то там русская принцесса.

Урсула, «Русалочка». Не совсем красотка, но и не страшная Анастасия.

Лило, «Лило и Стич». Прости, Лило, мы не знаем почему.

Стич, «Лило и Стич». Это все из-за очаровательной улыбки.

Грю, «Гадкий Я». Этот злодей обошел даже обаяшку Стича!

Маша, «Маша и Медведь». Когда у Маши такой взгляд, Мишке точно страшно.

Иван, «Иван Царевич и Серый Волк». Вот так надо радоваться, чтобы стать для программы «нестрашным».

Миньоны, «Миньоны». Конечно, самая нормальная внешность, ну что вы!

Райли, «Головоломка». Героиня Pixar в фаворе, чуть нормальнее миньонов.

Тарзан, «Тарзан». Вот кто однозначно красавчик!

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