Белорусы отправили российскую модель в тюрьму за один грамм марихуаны

В белорусском Бресте суд приговорил к тюремному сроку россиянку, обвиняемую в незаконном хранении и провозе через границу наркотических веществ. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает БелТА.

26-летней россиянке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

В пресс-релизе Верховного суда Белоруссии девушка представлена как «обвиняемая Х.». При этом БелТА указывает, что россиянка была задержана с марихуаной, спрятанной в ручную кладь, на польско-белорусской границе 5 мая. В конце июня информация об этом просочилась в российские СМИ — о задержании жительницы Екатеринбурга Марии Хрестиной отчиталось «Ура.ру».

В материале издания Хрестина названа звездой социальной сети Instagram и моделью. Уточнялось и количество наркотика — «не менее 1,14 грамма». Кроме того, девушка сдала анализы, результаты которых подтвердили содержание в ее организме наркотических веществ.

Также «Ура.ру» обратило внимание на то, что последняя публикация в Instagram-аккаунте Хрестиной была сделана именно 5 мая.