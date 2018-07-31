Правозащитники предлагают выплатить избитому в ярославской колонии заключённому 10 млн рублей 

Евгению Макарову, которого избили сотрудники ярославской колонии № 1, предлагают выплатить компенсацию в размере 10 млн рублей. С соответствующей инициативой в Минфин планирует обратиться Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита».
Об этом RT рассказал адвокат, президент организации Марат Аманлиев. Авторы инициативы отмечают, что руководство колонии, нанимая сотрудников, не проявило должного внимания к их психологической устойчивости, следовательно несёт ответственность за их действия.
Он подчёркивает, что произошедшее в колонии — грубейшее посягательство на жизнь и здоровье человека, и этот вред должен быть компенсирован. При этом, по словам Аманлиева, компенсация должна быть «справедливой, достойной и крупной».
Ранее стало известно о том, что заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключённым Макаровым, который подвергался избиению в ярославской колонии №1.
По делу об избиении заключённого в ярославской колонии уже арестованы восемь человек.
Глава ФСИН Геннадий Корниенко осудил инцидент с избиением заключённого в ярославской колонии. Он также пообещал наказание сотрудникам за преступления в колониях.