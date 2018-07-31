Журналист создал петербургскую карту заказных убийств

Журналист Андрей Дорожный сформировал карту Санкт‐Петербурга, на которой отметил места, где произошли заказные убийства в период с 1992 по 2005 годы. Об этом сообщила «Русская планета».

У посетителей ресурса есть возможность не только узнать рейтинг того или иного заказа, но и имя участкового, занимавшегося делом.

Авторитеты криминального мира и убитые чиновники в исследование не вошли. Уточняется, что во время работы над проектом автор использовал информацию, предоставленную федеральной и региональной прессой.