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Журналист создал петербургскую карту заказных убийств
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Журналист создал петербургскую карту заказных убийств 

360tv.ru 1 час назад
Журналист Андрей Дорожный сформировал карту Санкт‐Петербурга, на которой отметил места, где произошли заказные убийства в период с 1992 по 2005 годы. Об этом сообщила «Русская планета».
У посетителей ресурса есть возможность не только узнать рейтинг того или иного заказа, но и имя участкового, занимавшегося делом.
Авторитеты криминального мира и убитые чиновники в исследование не вошли. Уточняется, что во время работы над проектом автор использовал информацию, предоставленную федеральной и региональной прессой.
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