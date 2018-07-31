Губернатор проверил готовность Выборга к празднованию дня Ленобласти

Выборг снова приехал Александр Дрозденко . На этот раз он прибыл, чтобы проверить ход реставрационных работ, и увидеть готовность Выборга ко дню Ленобласти

Начал свой визит с посещения реставрируемой Башни Ратуши. Вместе с ним в осмотре приняли участие представители проекта «Открывая Ленобласть» и директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой

После этого губернатор направился смотреть город. Начал он со здания главпочтамта . Дрозденко высоко оценил проделанную работу и поблагодарил «Почту России» за качественную реставрацию. Также губернатор предложил освобождать владельцев, которые согласны провести полную реставрацию занимаемых зданий, от налогов на 5 лет.

Через парк Ленина губернатор отправился на Рыночную площадь, где расположится одна из площадок празднования дня Ленобласти. Губернатор смог оценить ход работ, и понаблюдать за работой мастеров, которые создавали эмблему.

Затем губернатор продолжил свой путь к трамваю, все еще скрытому за забором. Дрозденко показали почти готовое убранство трамваю, и небольшое кафе внутри, практически готовое к открытию.

На Красной площади губернатор оценил ход возведения сцены, уточнил у организаторов расположение камер, и подчекнул что зрители обязательно должны увидеть красивую картинку и отреставрированные здания.

Губернатор подвел итоги осмотра и оценил готовность города к празднику. Александр Дрозденко сказал, что город на 99% готов к празднику. Все объекты которые требовали реставрации, были отреставрированы. Также губернатор напомнил о гарантиях, которые дают подрядчики, и том что инициативные жильцы реставрируемых домов примут участие в приемке домов.