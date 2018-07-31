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Губернатор проверил готовность Выборга к празднованию дня Ленобласти
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Губернатор проверил готовность Выборга к празднованию дня Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Выборг снова приехал Александр Дрозденко. На этот раз он прибыл, чтобы проверить ход реставрационных работ, и увидеть готовность Выборга ко дню Ленобласти.
Начал свой визит с посещения реставрируемой Башни Ратуши. Вместе с ним в осмотре приняли участие представители проекта «Открывая Ленобласть» и директор Выборгского музея-заповедника Владимир Цой.
После этого губернатор направился смотреть город. Начал он со здания главпочтамта. Дрозденко высоко оценил проделанную работу и поблагодарил «Почту России» за качественную реставрацию. Также губернатор предложил освобождать владельцев, которые согласны провести полную реставрацию занимаемых зданий, от налогов на 5 лет.
Через парк Ленина губернатор отправился на Рыночную площадь, где расположится одна из площадок празднования дня Ленобласти. Губернатор смог оценить ход работ, и понаблюдать за работой мастеров, которые создавали эмблему.
Затем губернатор продолжил свой путь к трамваю, все еще скрытому за забором. Дрозденко показали почти готовое убранство трамваю, и небольшое кафе внутри, практически готовое к открытию.
На Красной площади губернатор оценил ход возведения сцены, уточнил у организаторов расположение камер, и подчекнул что зрители обязательно должны увидеть красивую картинку и отреставрированные здания.
Губернатор подвел итоги осмотра и оценил готовность города к празднику. Александр Дрозденко сказал, что город на 99% готов к празднику. Все объекты которые требовали реставрации, были отреставрированы. Также губернатор напомнил о гарантиях, которые дают подрядчики, и том что инициативные жильцы реставрируемых домов примут участие в приемке домов.
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