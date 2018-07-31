Носков заявил, что продажа безрецептурных лекарств через «Почту России» пока невозможна 

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Продажа безрецептурных лекарств через "Почту России" пока невозможна из-за особенностей регулирования этой сферы, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков на Госкомисии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.
"Кроме того, вы [секретарь Совета Безопасности РФ, председатель госкомиссии Николай Патрушев] поручали проработать вопрос по безрецептурной продаже лекарственных средств в отделениях почты. К сожалению, тут мы сталкиваемся с регулированием", — сказал он.
По его словам, для осуществления такой идеи сейчас «Почте России» необходимо получать фармацевтическую лицензию, а почтальоны должны иметь фармацевтическое образование. «Достаточно тяжело таких универсальных сотрудников почты найти, поэтому здесь пока мы не сможем это реализовать», — отметил он.