Носков заявил, что продажа безрецептурных лекарств через «Почту России» пока невозможна

По его словам, для осуществления такой идеи сейчас «Почте России» необходимо получать фармацевтическую лицензию, а почтальоны должны иметь фармацевтическое образование. «Достаточно тяжело таких универсальных сотрудников почты найти, поэтому здесь пока мы не сможем это реализовать», — отметил он.