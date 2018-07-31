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Источник назвал дату следующей дискуссии о Газовой директиве в Совете ЕС
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Источник назвал дату следующей дискуссии о Газовой директиве в Совете ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 31 июл — РИА Новости, Мария Князева. Следующее обсуждение поправок к Газовой директиве на рабочей группе по энергетике Совета ЕС ожидается 27 сентября, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Следующее обсуждение Газовой директивы на рабочей группе по энергетике на данный момент ожидается 27 сентября. Однако … это предварительная дата, которая может измениться", — сказал он.
Еврокомиссия в ноябре предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.
Перед утверждением поправки должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте. Сначала эти европейские институты вырабатывают и утверждают каждый свою единую позицию по законопроекту, а затем приступают к поиску совместного компромиссного варианта документа. Если компромисс найден, он утверждается еще раз отдельно ЕП и Советом ЕС и может вступать в силу.
Поправки к Газовой директиве пока обсуждаются на уровне рабочей группы в Совете ЕС и не получают необходимую поддержку всех стран ЕС. Следовательно, документ пока не может подняться на следующий уровень — совместное его обсуждение Советом и ЕП.
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