Источник назвал дату следующей дискуссии о Газовой директиве в Совете ЕС

"Следующее обсуждение Газовой директивы на рабочей группе по энергетике на данный момент ожидается 27 сентября. Однако … это предварительная дата, которая может измениться", — сказал он.

Еврокомиссия в ноябре предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Перед утверждением поправки должны быть согласованы в Совете стран ЕС и Европарламенте . Сначала эти европейские институты вырабатывают и утверждают каждый свою единую позицию по законопроекту, а затем приступают к поиску совместного компромиссного варианта документа. Если компромисс найден, он утверждается еще раз отдельно ЕП и Советом ЕС и может вступать в силу.

Поправки к Газовой директиве пока обсуждаются на уровне рабочей группы в Совете ЕС и не получают необходимую поддержку всех стран ЕС. Следовательно, документ пока не может подняться на следующий уровень — совместное его обсуждение Советом и ЕП.