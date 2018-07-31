СК проверяет УК и администрацию Янтарного из-за плохой воды в посёлке

Региональный следственный комитет начал проверку в отношении управляющих компаний и администрации посёлка Янтарный. Об этом корреспонденту калининградских «Вестей» сообщили в пресс-службе ведомства.

Несколько дней назад жители населенного пункта начали жаловаться на качество воды, поступающей в квартиры. По словам собственников, она имела неприятный запах и светло-бурый оттенок. Во время проверки специалисты Следственного комитета намерены провести анализ этих сообщений, а также опросить представителей организаций и чиновников, ответственных за водоснабжение поселка.