Ещё
СК проверяет УК и администрацию Янтарного из-за плохой воды в посёлке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК проверяет УК и администрацию Янтарного из-за плохой воды в посёлке 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Региональный следственный комитет начал проверку в отношении управляющих компаний и администрации посёлка Янтарный. Об этом корреспонденту калининградских «Вестей» сообщили в пресс-службе ведомства.
Несколько дней назад жители населенного пункта начали жаловаться на качество воды, поступающей в квартиры. По словам собственников, она имела неприятный запах и светло-бурый оттенок. Во время проверки специалисты Следственного комитета намерены провести анализ этих сообщений, а также опросить представителей организаций и чиновников, ответственных за водоснабжение поселка.
Вести Калининград: последние новости
В районе Большой Окружной обрушилась проезжая часть В Калининградской области побили рекорд по урожаю ягод Власти Зеленоградска: 90 процентов домов не испытывают вообще никаких неудобств, связанных с отсутствием воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России137
Ждать недолго: когда кончится лето10
Захарова оценила новый «удар» по Крыму153
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца74
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост248
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение