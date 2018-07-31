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Опубликован список улиц, попадающих под отключения электричества
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Опубликован список улиц, попадающих под отключения электричества 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
1 августа без света в Калуге останутся дома №№1,3 на Буровой улице, №№1а,2а,1-9 на Железнодорожной, №№1,2,3.4,5,6,7,9,11,13,15 на Школьной, а также Полевая и Советская улицы в деревне Плетеневке. На всех этих улицах, по сообщению пресс-службы филиала Калугаэнерго, электричество отключат всего на полчаса, с 6.00 до 6.30. На двух других улицах, Ольговской и Тарутинской, света не будет с 9.00 до 17.00. На Ольговской под отключения попадут дома №№ 2,3,5,10 корпус 1,12 и12 корпус 1. На Тарутинской — №№200,202 корпус 1. Кроме того, электричества с 9.00 до 17.00 не будет в садоводческом товариществе «Рабочий садовод».
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