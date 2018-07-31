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В Петербурге изменят три троллейбусных маршрута из-за дорожных работ
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В Петербурге изменят три троллейбусных маршрута из-за дорожных работ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Санкт-Петербурге 4 и 5 августа на время проведения дорожных работ на проспекте Обуховской обороны изменятся маршруты троллейбусов №14, 27 и 28, сообщает Inforeactor.
По данным ГКУ «Организатор перевозок», дорожные работы пройдут на участке от набережной Обводного канала до моста Александра Невского. Кроме того, запланирован ремонт на теплосети на участке Ивановской улицы — между пересечениями с улицами Седова и Бабушкина.
В указанные дни троллейбус №14 будет следовать от остановки «Река Оккервиль» до остановки «Площадь Бехтерева». «Платформа Сортировочная» временно будет конечной остановкой маршрута №27.
Троллейбус №28 будет следовать по трассе от «Проспекта Солидарности» до Ивановской улицы, затем по улицам Бабушкина, Полярников, Седова и до остановки «Площадь Бехтерева».
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