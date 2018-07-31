В Петербурге изменят три троллейбусных маршрута из-за дорожных работ

Санкт-Петербурге 4 и 5 августа на время проведения дорожных работ на проспекте Обуховской обороны изменятся маршруты троллейбусов №14, 27 и 28, сообщает Inforeactor.

По данным ГКУ «Организатор перевозок», дорожные работы пройдут на участке от набережной Обводного канала до моста Александра Невского . Кроме того, запланирован ремонт на теплосети на участке Ивановской улицы — между пересечениями с улицами Седова и Бабушкина.

В указанные дни троллейбус №14 будет следовать от остановки «Река Оккервиль» до остановки «Площадь Бехтерева». «Платформа Сортировочная» временно будет конечной остановкой маршрута №27.

Троллейбус №28 будет следовать по трассе от «Проспекта Солидарности» до Ивановской улицы, затем по улицам Бабушкина, Полярников, Седова и до остановки «Площадь Бехтерева».