Сотрудники челябинского зоопарка заставили челябинцев плакать у клетки

Сотрудники челябинского зоопарка рассказали слезливую историю своего питомца резус-макаки по имени Миша. Оказывается до того, как попасть в зоопарк обезьяну использовал один из уличных фотографов, который наживался на животном, но не обеспечивал ему должный уход.

«Принес его фотограф, у которого Мишка по сути и «работал» обезьянкой на руке. Ну, знаете, «мимо не проходите, с обезьянкой сфотографируйтесь, на память останется». Причина: «стал какой-то агрессивный, и вообще у него ноги отнялись, поэтому нате его вам». Честно говоря, мы не имели права принимать в зоопарк такое животное, потому что оно называется красивым и веским словом «не экспозиционное». Это значит, что в зоопарке на обозрении должны находиться только полноценные и соответствующие основным параметрам вида животные. Миха не попадал ни под один из заданных критериев», — пояснили в зоопарке.

Но выбросить животное на произвол судьбы сотрудники зоопарка были не в праве. Обезьяну быстро полюбили и служители зоопарка и посетители. Вот только многие, кто видит зверя впервые, отмечают, его суровость и грусть. Просто за время работы у фотографа Мишка очень не излюбил повышенное внимание к себе, вспышки фотоаппратов. Поэтому при виде людей, животное, вспоминает тяготы былой жизни и очень боится, что они повторятся вновь.