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Черный лебедь Зигфрид не вернется в парк «Черное озеро»
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Черный лебедь Зигфрид не вернется в парк «Черное озеро» 

АиФ Казань 35 минут назад
Фото: АиФ Казань
Казанцы больше не смогут любоваться лебедем в парке «Черное озеро», сообщает перс-служба Дирекции парков и скверов.
После инцидента в июле, когда самку лебедя Одиллию загрызли собаки, птицу Зигфрида решили поселить в Камском устье. Он обретет дом на пруду, расположенном на территории комплекса «Камский трофей».
Отметим, что некоторое время лебедь находился в Центре реабилитации хищных птиц, где он прошел профилактическое лечение и проверку на птичий грипп, также ему сделаны все необходимые прививки.
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