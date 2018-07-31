Черный лебедь Зигфрид не вернется в парк «Черное озеро»

Казанцы больше не смогут любоваться лебедем в парке «Черное озеро», сообщает перс-служба Дирекции парков и скверов.

После инцидента в июле, когда самку лебедя Одиллию загрызли собаки, птицу Зигфрида решили поселить в Камском устье. Он обретет дом на пруду, расположенном на территории комплекса «Камский трофей».

Отметим, что некоторое время лебедь находился в Центре реабилитации хищных птиц, где он прошел профилактическое лечение и проверку на птичий грипп, также ему сделаны все необходимые прививки.