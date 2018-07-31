В Бельгии неизвестный облил женщину кислотой

Об этом сообщила во вторник газета Le Soir со ссылкой на заявление прокуратуры

Нападение произошло на площади Святого Иоанна, расположенной в северной части города. По предварительным данным, речь идет о серной кислоте. Никаких данных о жертве или нападавшем не сообщается. Сейчас площадь оцеплена, на месте работают спасатели и полиция.