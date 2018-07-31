В Бельгии неизвестный облил женщину кислотой 

ТАСС, 31 июля. /ТАСС/. Жительница города Антверпен в Бельгии госпитализирована после того, как неизвестный облил ее на улице кислотой.
Об этом сообщила во вторник газета Le Soir со ссылкой на заявление прокуратуры.
Нападение произошло на площади Святого Иоанна, расположенной в северной части города. По предварительным данным, речь идет о серной кислоте. Никаких данных о жертве или нападавшем не сообщается. Сейчас площадь оцеплена, на месте работают спасатели и полиция.
В последнее время в Европе все чаще происходят нападения с применением едких химикатов, в том числе кислоты. В то время как для Бельгии подобные инциденты — редкость, в Великобритании такое случается регулярно. В 2016 году только в Лондоне было зарегистрировано 455 аналогичных правонарушений. Это примерно в два раза больше, чем в среднем на протяжении последних шести лет.