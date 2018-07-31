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В Израиле раскопали роскошный римский триклиний
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В Израиле раскопали роскошный римский триклиний 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Израильские археологи при раскопках в древнем городе Лод в центре страны обнаружили 1700-летнюю мозаику, изображающую птиц, рыб и сложные геометрические фигуры.
Как сообщает The Jerusalem Post, находка была сделана на территории роскошной древнеримской виллы. Раскопки начались еще в 1996 году. За прошедший период времени археологи обнаружили множество мозаик, которые были показаны в музеях разных стран.
Очередная мозаика, найденная в Лоде, служила украшением триклиния — пиршественного зала. Хорошо сохранилась центральная панель. На ней изображены реалистичные и фантастические животные, рыбы, птицы, два корабля, а также сложные геометрические фигуры и морские сцены. Мозаика датирована IV веком нашей эры.
Кроме того, обнаружен внутренний колонный двор с фресками и остатками водной системы. По мнению ученых, находки свидетельствуют о роскоши, в которой жили некоторые римляне. Мозаика была одним из ее атрибутов.
К слову, в древности Лод носил название Диосполь — город Зевса.
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