Конкурс «Мисс Вселенная» в 2018 году пройдет в Таиланде

БАНГКОК , 31 июля. / ТАСС /. Конкурс красоты «Мисс Вселенная» пройдет в декабре 2018 года в Бангкоке. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, конкурс состоится в Таиланде в третий раз.

По словам министра туризма и спорта Вирасака Ковасурата, организаторы решили провести 67-е мероприятие именно в Бангкоке. Конкурс состоится 17 декабря в выставочном комплексе Impact Arena.

В свою очередь премьер-министр Прают Чан-Оча приветствовал выбор организаторов и заявил, что правительство готово поддержать проведение конкурса. «Другие страны больше узнают о Таиланде, поскольку участницы побывают в местах королевства», — считает он.