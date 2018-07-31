Конкурс «Мисс Вселенная» в 2018 году пройдет в Таиланде 

БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Конкурс красоты «Мисс Вселенная» пройдет в декабре 2018 года в Бангкоке. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, конкурс состоится в Таиланде в третий раз.
По словам министра туризма и спорта Вирасака Ковасурата, организаторы решили провести 67-е мероприятие именно в Бангкоке. Конкурс состоится 17 декабря в выставочном комплексе Impact Arena.
В свою очередь премьер-министр Прают Чан-Оча приветствовал выбор организаторов и заявил, что правительство готово поддержать проведение конкурса. «Другие страны больше узнают о Таиланде, поскольку участницы побывают в местах королевства», — считает он.