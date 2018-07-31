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Конкурс «Мисс Вселенная» в 2018 году пройдет в Таиланде
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Конкурс «Мисс Вселенная» в 2018 году пройдет в Таиланде 

ТАСС 1 час назад
БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Конкурс красоты «Мисс Вселенная» пройдет в декабре 2018 года в Бангкоке. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, конкурс состоится в Таиланде в третий раз.
По словам министра туризма и спорта Вирасака Ковасурата, организаторы решили провести 67-е мероприятие именно в Бангкоке. Конкурс состоится 17 декабря в выставочном комплексе Impact Arena.
В свою очередь премьер-министр Прают Чан-Оча приветствовал выбор организаторов и заявил, что правительство готово поддержать проведение конкурса. «Другие страны больше узнают о Таиланде, поскольку участницы побывают в местах королевства», — считает он.
Конкурс «Мисс Вселенная» проходил в Таиланде в 1992 году и в 2005 году. В ноябре 2017 года 66-й конкурс «Мисс Вселенная» состоялся в США, тогда победительницей стала представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.
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