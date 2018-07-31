Прошлогодний ремонт дороги на улице Уральской в Краснодаре пришлось переделывать

Краснодар . 31 июля — Новая Кубань. В 2017 году в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» был выполнен ремонт ул. Уральской от ул. Ялтинской до ул. Симферопольской.

Однако в этом месяце здесь уже произошло повреждение верхнего слоя асфальтобетона.

В итоге подрядную организацию принудили за свой счет заменить его, так как срок гарантии не истек.

— Это обязательное условие работы со всеми подрядными организациями. Срок гарантии достаточно серьезный — от 4 до 6 лет на самые главные виды работ. Поэтому при выявлении повреждений нашими специалистами, а также жителями города все такие замечания необходимо быстро устранять, — пояснил мэр краевой столицы Евгений Первышов

Контроль за качеством выполняемых работ осуществляют специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края , ФКУ Упрдор «Черноморье», департамента транспорта и дорожного хозяйства, МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

С начала лета уже выявлены 15 замечаний — на 15 участках улиц — ул. им. Крупской в жилом районе Пашковском, ул. им. Чкалова, ул. Кузнечной, ул. им. Лузана и др.

Все дефекты устранены. В рамках заключенных госконтрактов дорожные работы в краевой столице выполняют следующие организации: СтройЮгРегион», «Веста», «Краснодаравтодорсервис», «Дортранссервис», «ТДК» и «ДСУ-1».