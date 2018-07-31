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Прошлогодний ремонт дороги на улице Уральской в Краснодаре пришлось переделывать
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Прошлогодний ремонт дороги на улице Уральской в Краснодаре пришлось переделывать 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 июля — Новая Кубань. В 2017 году в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» был выполнен ремонт ул. Уральской от ул. Ялтинской до ул. Симферопольской.
Однако в этом месяце здесь уже произошло повреждение верхнего слоя асфальтобетона.
В итоге подрядную организацию принудили за свой счет заменить его, так как срок гарантии не истек.
— Это обязательное условие работы со всеми подрядными организациями. Срок гарантии достаточно серьезный — от 4 до 6 лет на самые главные виды работ. Поэтому при выявлении повреждений нашими специалистами, а также жителями города все такие замечания необходимо быстро устранять, — пояснил мэр краевой столицы Евгений Первышов.
Контроль за качеством выполняемых работ осуществляют специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, ФКУ Упрдор «Черноморье», департамента транспорта и дорожного хозяйства, МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».
С начала лета уже выявлены 15 замечаний — на 15 участках улиц — ул. им. Крупской в жилом районе Пашковском, ул. им. Чкалова, ул. Кузнечной, ул. им. Лузана и др.
Все дефекты устранены. В рамках заключенных госконтрактов дорожные работы в краевой столице выполняют следующие организации: СтройЮгРегион», «Веста», «Краснодаравтодорсервис», «Дортранссервис», «ТДК» и «ДСУ-1».
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