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Подрядчик провел за свой счет гарантийный ремонт на Уральской в Краснодаре
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Подрядчик провел за свой счет гарантийный ремонт на Уральской в Краснодаре 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Организация заменила часть поврежденного верхнего слоя асфальтобетона на участке, отремонтированном год назад.
Все работы подрядчик провел за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Верхний слой асфальтобетона заменили на отрезке от улицы 1 Мая до Восточного обхода. Остальная часть дороги, ремонт которой производился в 2017-м (от ул. Ялтинской до ул. Симферопольской) находится в нормальном состоянии и ремонта не требует.
Каечство проведенных в кубанской столице дорожных работ оценивает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, специалисты ФКУ Упрдор «Черноморье», работники департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта». С июня текущего года было выявлено 15 участков, на которых замечены нарушения в проведении работ. Самое частое — неровно установленные стойки дорожных знаков, заваленные бордюры, повреждения верхнего слоя асфальтобетона на дорогах. Также есть претензии к просадке канализационных колодцев, на части из которых нет уплотнителей. Все выявленные несоответствия уже устранены.
Гарантия на основание дорог составляет шесть лет, на нижний слой асфальта — пять лет, на верхний — 4 года, столько же на бордюра, три года — гарантийный срок службы тротуаров, для обочин и разметки гарантия действует год. В течение этого периода организация. Выполнившая работы, должна устранить возникшие дефекты за свой счет.
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