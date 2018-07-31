Пять минут, полет нормальный: в небе над Уфой сегодня можно наблюдать пролет МКС 

Станция покрасуется перед уфимцами в течение шести минут
Увидеть международную космическую станцию в небе над Уфой можно будет вечером во вторник, 31 июля. Об этом Ufa1 рассказал астроном-любитель. Как рассказал мужчина, начинать наблюдение за МКС можно будет в 22:11 на западе. За три минуты станция поднимется на 39 градусов и переместится на юго юго-запад, и в 22:17 скроется на юго-востоке. Таким образом, весь полет займет чуть более 6 минут.
— МКС очень хорошо видна невооружённым глазом, при ясной погоде, разумеется, — рассказал астроном.
По словам директора уфимского планетария Анатолий Денисов, МКС пролетает над Уфой регулярно.
— В последние дни она идет раза три в ночь, например, в день лунного затмения ее наблюдали дважды. Бывает, что станция может прочертить дугу на небе за 10 секунд и уйти, гораздо реже она идет на противоположную часть горизонта, и тогда ее можно наблюдать достаточно долго, — рассказал директор планетария. — Яркость МКС высокая, станция же огромная, сотни метров, поэтому она ярче всех на небе. За исключением спутников «Иридиум», которые летят на низкой высоте и обеспечивают связь.
Как рассказал Анатолий Павлович, программу наблюдения МКС можно скачать на телефон. Называется она МКС-детектор, и показывает часы пролета над башкирской столицей по уфимскому времени.