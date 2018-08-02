Пятеро кандидатов от ОАЭ на полет в космос уже прошли медицинское обследование 

МОСКВА, 2 августа. /Корр. ТАСС Александр Темнов/. Пятеро кандидатов на полет в космос от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) уже прошли медицинское обследование, еще четверых проверят в ближайшее время. Об этом в четверг ТАСС рассказал руководитель отдела Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Марк Белаковский.
"ИМБП сейчас принимает участие в медицинском освидетельствовании и отборе кандидатов ОАЭ для полета на МКС. Институт совместно с Центром подготовки космонавтов [ЦПК] проведет обследование девяти кандидатов от этой страны. Пятеро уже прошли обследование, еще четверо только на этой неделе прилетели в Россию", — рассказал ученый.
Ранее стало известно, что делегация ОАЭ, в состав которой вошли представители космического центра Мухаммеда бен Рашида и девять претендентов для полета на Международную космическую станцию (МКС), прибыла в Россию.