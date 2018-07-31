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Девять претендентов на полет к МКС из ОАЭ проходят отбор в России
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Девять претендентов на полет к МКС из ОАЭ проходят отбор в России 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Девять претендентов из ОАЭ прибыли в Россию и проходят отбор перед полетом на Международную космическую станцию, сообщает во вторник Роскосмос.
"Делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в состав которой вошли представители Космического центра Мохаммеда ибн Рашида и 9 претендентов для полета в космос, прибыла в Россию для проведения медицинского отбора для организации полета в космос с различными научными миссиями", — говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинский отбор претендентов будет проходить в течение трех недель. По его результатам отберут двух кандидатов — космонавта и дублера, а их непосредственная подготовка к полету на МКС начнется в августе 2018 года.
"Полет первого космонавта ОАЭ на МКС планируется в апреле 2019 года и продлится около недели. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-12», — говорится в сообщении.
Как отмечает исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев, российская сторона рассчитывает, на долгосрочное и стратегическое взаимодействие с партнерами из ОАЭ.
Космический центр Мохаммеда ибн Рашида был основан в 2006 году для создания национальной космической программы ОАЭ. Центр производит и управляет спутниками дистанционного зондирования Земли, предоставляет космические снимки и сервисы на их основе потребителям во всем мире. Центр отвечает за разработку марсианской миссии ОАЭ, в соответствии с которой в 2021 году ОАЭ планирует отправить к Марсу зонд, который будет собирать научную информацию о «красной планете», а также за национальную пилотируемую программу. В планах Центра разработка концепции Марс-2117 по созданию на Марсе человеческой колонии. Первым этапом реализации этой концепции будет создание в 2020 году марсианского научного города.
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