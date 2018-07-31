«Позорный снос». Историческое здание разрушали экскаватором

Исторический дом в зоне ЮНЕСКО Ярославле превращён в руины. Город продолжает терять культурное наследие. Градозащитники выступили с протестом.

Ковшом — по старине

В субботу, 28 июля, утром на улице Собинова в Ярославле начался снос старинного здания. 2-этажный кирпичный дом второй половины 19 века по ул. Собинова, 41а, являлся частью домовладения купца Н. В. Голкина, а затем, по купчей 1902 года, перешёл к А. В. Вахрамееву.

Местные жители, увидев, как ковшом экскаватора рушат историческую постройку, сообщили об этом депутату, а тот, в свою очередь, — в администрацию района.

Ликвидация таких зданий становится невосполнимой потерей для исторического облика Ярославля, уверена градозащитница, член правления Ярославской организации Союза архитекторов России Ольга Мазанова.

«Очередной позорный снос ценной исторической застройки, — написала Ольга Александровна на своей страничке в социальной сети. — Увы, основная часть дома снесена, осталась стена дворового фасада, частично — боковые стены. На площадке, огороженной забором, рядом с руинами здания — большая груда ломаного кирпича».

Остановить работы!

Градозащитники написали заявление в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области прокуратуру с просьбой проверить, получено ли специальное разрешение на демонтаж дома и проводилась ли историко-культурная экспертиза на предмет наличия признаков объектов культурного наследия.

«По моему мнению, здание представляет градостроительную, историческую и архитектурную ценность, обладает признаками объекта культурного наследия, — написала в заявлении Ольга Мазанова. — Фасады дома оформлены декоративными элементами: рустовка 1-го этажа, оконные и дверные с лучковыми и клинчатыми перемычками 1-го этажа, межэтажный пояс, развитой карниз, угловые лепные декоративные элементы на фасадах 2-го этажа, в интерьерах — профильные потолочные тяги».

По предположениям градозащитников и из сообщений социальных сетей мне известно, что дом сносят незаконно, без необходимой разрешительной документации.

Снос (демонтаж) исторической застройки постройки до 1957 года запрещён регламентами Проекта зон охраны объектов культурного наследия (утвержденного постановлением правительства Ярославской области в 2011 г.) без письменного разрешения органа охраны ОКН и историко-культурной экспертизы».

Общественники просят срочно остановить работы по дальнейшему уничтожению дома, и, в случае отсутствия разрешения на снос, привлечь к административной ответственности собственника и лиц, производящих незаконные работы.

В тот же день градозащитница обратилась в полицию, где ей сообщили, что заявление по факту сноса дома уже имеется, написано замглавы Кировской администрации Ярославля.

Во вторник, 31 июля, департамент охраны объектов культурного наследия региона сообщил, что признает снос незаконным.

«Здание на территории исторического центра Ярославля по адресу: улица Собинова, 41а. в реестр объектов культурного наследия включено не было. Однако в правилах землепользования и застройки указано, что снос зданий, построенных до 1957 года, должен согласовываться органом охраны памятников. Перед такими работами требуется обязательная внутренняя экспертиза, определение историко-культурной значимости объекта. Относительно этого здания согласование не проводилось», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь слово за полицией.