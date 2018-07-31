Новшества для водителей и путешественников. Что изменится в России с августа 2018 года 

Главные нововведения — в обзоре «Вести-Воронеж». В августе в России жизнь в плане законодательных новшеств изменится не сильно, однако некоторые нововведения коснутся если не всех жителей страны, то каждого второго точно. Особенно стоит обратить внимание на нововведения автомобилистам и любителям пушешествий. «Вести-Воронеж» выяснили, которые начнут действовать в России в августе 2018 года. Подорожание загранпаспорта и водительских прав С 3 августа загранпаспорт нового образца для взрослых подорожает с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а для детей до 14 лет — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу или замену водительского удостоверения выросла с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, за документ нового образца о регистрации транспортного средства — с 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Госпошлины на загранпаспорт старого образца пока не изменятся. Также остаётся в силе скидка в 30% на оформление документов через сайт госулуг. Ранее увеличение размеров госпошлин в правительстве объясняли необходимостью компенсации затрат на создание документов нового поколения, содержащих электронный носитель. Повышение пенсии С 1 августа работающих пенсионеров ждёт очень незначительное, но всё-таки повышение пенсии. Перерасчет и последующая прибавка коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года, сообщили «Известия». Прибавка будет рассчитываться индивидуально — она будет зависеть от зарплаты пенсионера, его стажа. Правда, на большие деньги рассчитывать не стоит — максимум, что могут добавить к выплатам, это 235,74 рубля. Новое время для путешествующих поездом С 1 августа расписание пригородных поездов и поездов дальнего следования будет указываться по месту отправления, сейчас же вне зависимости от региона на железнодорожных билетах обозначено московское время. Поменяются и данные на информационных табло, установленных на вокзалах или внутри самих поездов. Рост цен на алкоголь С 20 августа на водку, коньяк и ликёр крепостью от 37 до 39% будет единая минимальная цена — 205 рублей за 0,5 л (сейчас — 201 рубль). Продавать дешевле алкоголь запрещено: это необходимо, чтобы бюджетный фальсификат не вытеснял с рынка качественный товар. Минимальная цена более крепких напитков не меняется. Виза в Россию для туристов С августа расширится и система электронных виз в Россию: оформить их смогут жители других стран, которые въезжают в страну не только через Калининград или Владивосток, но теперь и через Хабаровский край, Амурскую область, Сахалин, Камчатку или Чукотку. Правда, воспользоваться ими по-прежнему может не каждый иностранец — действие электронных виз распространяется на граждан 18 стран, в том числе Китая и Японии. Екатерина Трещикова