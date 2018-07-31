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Глава МВД Италии прокомментировал ситуацию с подвергшейся нападению легкоатлеткой нигерийского происхождения
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Глава МВД Италии прокомментировал ситуацию с подвергшейся нападению легкоатлеткой нигерийского происхождения 

RT на русском 1 час назад
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини ответил на критику в свой адрес из-за нападения на итальянскую легкоатлетку нигерийского происхождения Дэйзи Осакуе.
«Давайте не будем говорить ерунду. Должен отметить, что только за последние три дня полицией было арестовано 95 иммигрантов, а в суд было подано 414 жалобы. Разрешение на массовый въезд иностранцев, введённое левыми силами, за последнее годы не привело ни к чему хорошему. Поэтому я работаю над тем, чтобы остановить торговлю людьми и въезд нелегалов», — приводит слова Сальвини ANSA.
31 июля появилась информация о том что на Осакуе было совершено нападение в пригороде Турина. По её словам причиной случившегося стал расовая нетерпимость.
Ранее итальянский политик обвинил правительство страны в бездействии после нападения Осакуе.
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