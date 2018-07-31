В Волгоградской области похитителей девяти телефонов IPhone ищут по видео

Полиция объявила в розыск двух парней, который могут быть причастны к краже из Салона МТС.

Как сообщает РИА34, торговую точку, расположенную в Кировском районе Волгограда на улице 64-й Армии, обчистили днем 30 июля.

— Один из подозреваемых — славянской внешности, ему на вид 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров, был одет в темные брюки, светлую футболку, черную кепку и черные ботинки, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области . — Второй также на вид — славянской внешности, на вид 25-30 лет, был одет в светлые брюки, светлую голубую футболку, солнцезащитные очки, на ногах были черные сланцы.

Полицейские обращаются к волгоградцам и жителям с просьбой опознать попавших на камеру наблюдения мужчин.

— Всем, кому что-либо известно о личностях и местонахождении указанных граждан, просьба сообщить в полицию по номеру «02», а также в дежурную часть Кировского отдела полиции по номерам: 45-07-87, 45-10-46 или 93-01-11 — телефон УМВД по городу Волгограду.