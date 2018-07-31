Ещё
В Волгоградской области похитителей девяти телефонов IPhone ищут по видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области похитителей девяти телефонов IPhone ищут по видео 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Полиция объявила в розыск двух парней, который могут быть причастны к краже из Салона МТС.
Как сообщает РИА34, торговую точку, расположенную в Кировском районе Волгограда на улице 64-й Армии, обчистили днем 30 июля.
— Один из подозреваемых — славянской внешности, ему на вид 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров, был одет в темные брюки, светлую футболку, черную кепку и черные ботинки, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Второй также на вид — славянской внешности, на вид 25-30 лет, был одет в светлые брюки, светлую голубую футболку, солнцезащитные очки, на ногах были черные сланцы.
Полицейские обращаются к волгоградцам и жителям с просьбой опознать попавших на камеру наблюдения мужчин.
— Всем, кому что-либо известно о личностях и местонахождении указанных граждан, просьба сообщить в полицию по номеру «02», а также в дежурную часть Кировского отдела полиции по номерам: 45-07-87, 45-10-46 или 93-01-11 — телефон УМВД по городу Волгограду.
ria34.ru: последние новости
Красноармейский район Волгограда вновь останется без горячей воды В Волгоградской области сняли запрет на охоту В центре Волгограда на месяц закрыли движение по улице Советской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России85
Захарова оценила новый «удар» по Крыму146
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца69
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения28
Катя Лель заплатит Марии Захаровой16
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение