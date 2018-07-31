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ТЛЦ «Восточный» даст восемь тысяч рабочих мест, заявил глава Подмосковья
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ТЛЦ «Восточный» даст восемь тысяч рабочих мест, заявил глава Подмосковья 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Запуск индустриального парка после завершения четвертой очереди строительства терминально-логистического центра (ТЛЦ) «Восточный» даст восемь тысяч рабочих мест в Подмосковье, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев во время открытия первого пускового комплекса.
Во вторник глава Подмосковья и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров приняли участие в открытии первого пускового комплекса ТЛЦ «Восточный», расположенного в Богородском городском округе.
"По этому направлению есть очень большая потребность в создании рабочих мест: очень многие люди из Ногинска и Балашихи ездят работать в столицу. Такие масштабные проекты, которые предполагают в трех-пятилетней перспективе обеспечить занятость в размере восьми тысяч рабочих мест, для нас, конечно, имеют колоссальное значение", — сказал Воробьев.
Он также отметил, что в целом проект реализуется в кратчайшие сроки. ТЛЦ «Восточный» занимает площадь более 100 гектаров и предназначен для обработки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора «Новый шелковый путь». Реализация проекта предполагает четыре этапа.
ТЛЦ «Восточный» станет одним из опорных терминально-логистических центров в Подмосковье. Центр включен в план-график развития терминально-логистической инфраструктуры на территории Московской области, утвержденный правительством региона и ОАО «РЖД».
После ввода всех объектов в эксплуатацию на базе комплекса будет создан многопрофильный индустриальный парк для размещения производственных цехов и складских помещений не менее 15 резидентов.
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