ТЛЦ «Восточный» даст восемь тысяч рабочих мест, заявил глава Подмосковья

"По этому направлению есть очень большая потребность в создании рабочих мест: очень многие люди из Ногинска Балашихи ездят работать в столицу. Такие масштабные проекты, которые предполагают в трех-пятилетней перспективе обеспечить занятость в размере восьми тысяч рабочих мест, для нас, конечно, имеют колоссальное значение", — сказал Воробьев.

Он также отметил, что в целом проект реализуется в кратчайшие сроки. ТЛЦ «Восточный» занимает площадь более 100 гектаров и предназначен для обработки грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в рамках транспортного коридора «Новый шелковый путь». Реализация проекта предполагает четыре этапа.

ТЛЦ «Восточный» станет одним из опорных терминально-логистических центров в Подмосковье. Центр включен в план-график развития терминально-логистической инфраструктуры на территории Московской области, утвержденный правительством региона и ОАО «РЖД».

После ввода всех объектов в эксплуатацию на базе комплекса будет создан многопрофильный индустриальный парк для размещения производственных цехов и складских помещений не менее 15 резидентов.