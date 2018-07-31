«Почта России» сократила объем «серой корреспонденции» до 3%

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. "Почта России" сократила объем «серой почты» (неучтенная, неоплаченная корреспонденция) до 3%. Об этом сообщил на открытии логистического центра во Внукове генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.

"Последние введения в эксплуатацию сортировальных машин, переход на автоматические оттиски, позволил нам снизить размеры «серой почты» от десятков процентов до 3%", — сказал Подгузов.

Ранее почтовый оператор отчитывался о сокращении объемов «серой корреспонденции» до 18% в 2016 году и до 6% в 2017 году. Ключевую роль в этом сыграли сокращение количества точек приема писем от организаций, перевод крупных клиентов на прямую сдачу отправлений в сортировочные центры, ужесточение процедур контроля и оснащение почтовых отделений франкировальным оборудованием.