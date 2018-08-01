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Крейсер «Аврора» включен во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности
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Крейсер «Аврора» включен во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Крейсер «Аврора», находящийся на вечной стоянке в Петербурге, включили во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности.
Об этом решении стало известно на сессии Международного комитета по вопросам туристической привлекательности и устойчивому развитию в Йоханнесбурге. Команда корабля получила соответствующий сертификат перед днем ВМФ, который прошел 29 июля.
Крейсер «Аврора» — одна из главный туристических достопримечательностей города, пришвартован у Нахимовского училища. В последний раз корабль находился на ремонте два года: с 2014 по 2016 годы. Крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, однако основную славу ему принесла Октябрьская революция. Принято считать, что выстрел из орудия «Авроры» стал сигналом для штурма Зимнего дворца большевиками. В начале июля на корабле восстановили православный корабельный храм, который был упразднен в 1917 году.
Помимо «Авроры» во Всемирном списке объектов особой туристической привлекательности оказались Эрмитаж, озеро Байкал, Транссибирская магистраль, московский Кремль, Кижи, Эльбрус и Суздаль.
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