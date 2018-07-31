Кенигсберг-13: что исследовали в секретной лаборатории Третьего рейха

Одной из главных мистических загадок Второй Мировой войны является загадочный объект, фигурирующий в СМИ под таинственным названием Кенигсберг-13. Как утверждают многочисленные городские легенды, во время войны в подземельях под городом располагались лаборатории немцев, в которых проводились окультные исследования в поисках магического оружия.

Таинственные тоннели

В пользу существования таинственной лаборатории под брусчатой мостовой Кенигсберга может свидетельствовать тот факт, что лучшего места для ее организации в Европе было не найти. Дело в том, что прямо под городом расположена обширная разветвленная сеть подземных тоннелей, начало которым было положено в XIII веке. Самое интересное, что все подземные коммуникации, которых с каждым столетием становилось все больше и больше, вели в единый подземный центр расположенный прямо под Королевским дворцом. Сколько бы случайный путник не бродил по подземным галереям, в итоге он всегда выходил в центр огромной подземной паутины. В то же время, имея карту подземных коммуникаций при желании можно было незаметно выйти в любую часть города или даже за его пределы. Поскольку Королевский дворец, представлявший из себя самый настоящий средневековый замок, в первой половине XX века располагался по символичному адресу: улица Кенигсберг-13, отсюда пошло и название.

Удачный выбор

В то же время необходимо отметить, что выбирая место для своих мистических исследований, вожди Третьего Рейха много внимания уделявшие изучению магических практик древности вряд ли могли обойти своим вниманием этот небольшой город в Восточной Пруссии, после войны ставший территорией СССР. Кенигсберг с раннего средневековья являлся своеобразным европейским центром алхимиков и колдунов различных мастей. Здесь они проводили свои опыты, творили темные заклинания, создавали обширные библиотеки оккультной литературы. Даже чертова дюжина, цифра 13, загадочным образом всегда сопутствовала истории города. Арифметическое сложение цифр года его основания — 1255, даст в сумме — 13. Капитуляция Кенигсберга перед советскими войсками была подписана в кабинете номер 13. Подобных совпадений множество. Не удивительно, что именно в этом месте Гитлер создал одну из своих самых удивительных лабораторий по изучению мистических знаний прошлого.

Окультные исследования