Роспотребнадзор посоветовал выбирать арбузы по пятнам

Прежде всего, стоит обратить внимание на усик и плодоножку арбуза — они должны быть высохшими.

Кроме того, арбуз должен обладать яркой и контрастной, твёрдой и блестящей полосатой коркой.

Ну и самое главное, у него должно быть ярко-жёлтое или оранжевое пятно на боку, залежалое от земли.

Кроме того, если постучать по арбузу, он должен «зазвенеть».

А при ударе ладонью — завибрировать.

Если сжать арбуз, он должен характерно захрустеть.

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