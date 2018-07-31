Роспотребнадзор посоветовал выбирать арбузы по пятнам 

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) во вторник, 31 июля, дал ценные советы россиянам, каким образом нужно подходить к выбору арбузов в разгар сезона, чтобы не ошибиться и насладиться сладкими сочными вкусными и, главное, зрелыми бахчевыми.
Прежде всего, стоит обратить внимание на усик и плодоножку арбуза — они должны быть высохшими.
Кроме того, арбуз должен обладать яркой и контрастной, твёрдой и блестящей полосатой коркой.
Ну и самое главное, у него должно быть ярко-жёлтое или оранжевое пятно на боку, залежалое от земли.
Кроме того, если постучать по арбузу, он должен «зазвенеть».
А при ударе ладонью — завибрировать.
Если сжать арбуз, он должен характерно захрустеть.
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