Управа района Крюково разыскивает владельцев транспортных средств марки ВАЗ и Тойота

Уважаемые автовладельцы транспортных средств, попадающих под признаки брошенных и разукомплектованных, находящихся на территории района Крюково!

Управа района Крюково разыскивает владельцев транспортных средств:

Ул. Новокрюковская автотранспортное средство марки ВАЗ 2107, синего цвета, с государственным регистрационным знаком В991ВС07;

ул. Новокрюковская, автотранспортное средство марки Тойота, черного цвета, без государственных регистрационных знаков.

Транспортные средства обладают признаками БРТС и в случае не принятия владельцами мер по приведению тс в надлежащее состояние либо перемещению в иное место, тс будут перемещены на площадку временного хранения в соответствии с действующим законодательством.