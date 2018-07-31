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Управа района Крюково разыскивает владельцев транспортных средств марки ВАЗ и Тойота
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Управа района Крюково разыскивает владельцев транспортных средств марки ВАЗ и Тойота 

Управа района Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Крюково
Уважаемые автовладельцы транспортных средств, попадающих под признаки брошенных и разукомплектованных, находящихся на территории района Крюково!
Управа района Крюково разыскивает владельцев транспортных средств:
Ул. Новокрюковская автотранспортное средство марки ВАЗ 2107, синего цвета, с государственным регистрационным знаком В991ВС07;
ул. Новокрюковская, автотранспортное средство марки Тойота, черного цвета, без государственных регистрационных знаков.
Транспортные средства обладают признаками БРТС и в случае не принятия владельцами мер по приведению тс в надлежащее состояние либо перемещению в иное место, тс будут перемещены на площадку временного хранения в соответствии с действующим законодательством.
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